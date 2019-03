Sandy e Junior em Fortaleza: relembre shows da dupla na capital

Sandy e Junior chegam a Fortaleza no próximo dia 19 de julho e o assunto já está dando o que falar desde a confirmação do show. Os ingressos da pré-venda para a apresentação na capital cearense, iniciada na última quarta-feira (20), esgotaram em menos de duas horas. A turnê é intitulada "Nossa História" e comemora os 30 anos da primeira parceria musical dos irmãos.

Nas 10 cidades por onde a dupla passará a situação foi parecida. Todos os ingressos disponíveis para esta fase das vendas acabaram ainda pela manhã. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a oferta só durou uma hora.

Para aquecer os corações dos fãs, relembramos algumas passagens de Sandy e Junior pela capital cearense. Confira:

Show no Geo Dunas

Foto: Divulgação

Em 1996, a dupla veio para Fortaleza com a turnê "Dig-Dig-Joy". O CD homônino já era o sexto dos pequenos cantores. Na ocasião, o ingresso custava R$12 para quem adquirisse antecipadamente e R$15 para quem decidisse comprar na hora.

Ceará Music

Foto: José Leomar

No show de encerramento da primeira edição do festival Ceará Music, em 2001, a apresentação foi considerada apoteótica. Compondo o cenário, muitas luzes, som potente e palco com super estrutura. Quem aguardava ansiosamente ver os dois irmãos teve que esperar bastante. Marcado para 17h, o espetáculo só foi começar às 22h. Parte do público, que incluía muitas crianças, não conseguiu esperar até o início da performance.

Estádio Presidente Vargas

Foto: Divulgação

17 de novembro: essa foi a data do show de Sandy e Junior no Estádio Presidente Vargas, em 2002. À época, os dois tinham lançado recentemente o albúm “Sandy & Junior Internacional” com faixas como “Love Never Fails”, “Don’t Say You Love Me” e “Super-Herói (Não é Fácil)”.

Parque aquático

Foto: Divulgação

2005 também teve Sandy e Junior em Fortaleza. O show foi no Beach Park e aconteceu em comemoração aos 20 anos de parque aquático. A apresentação teve como base o CD “Identidade” e o show contava com a direção de Junior Lima.