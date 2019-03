Sandy e Junior confirmam show em Fortaleza na nova turnê; pré-venda dias 20 e 21 deste mês

A nova turnê de Sandy e Junior passará por Fortaleza. O show será no dia 19 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (13), em coletiva de imprensa. Além da capital cearense, outras nove cidades receberão show da dupla neste ano: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, Curitiba, Belém, Recife e Salvador.

A pré-venda será exclusiva para clientes do cartão Caixa Elo nos dias 20 e 21 de março. A venda para o público em geral será no dia 22. Ainda não foram divulgadas informações de data, local e valor dos ingressos.

A turnê é intitulada "Nossa História" e comemora os 30 anos desde a primeira parceria musical dos irmãos.

Confira datas

12/07 - Recife

13/07 - Salvador

19/07 - Fortaleza

20/07 - Brasília

03/08 - Rio de Janeiro

17/08 - Belo Horizonte

24/08 - São Paulo

31/08 - Curitiba

13/09 - Manaus

14/09 - Belém

*Mais informações em instantes.