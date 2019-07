Sandy e Junior compartilham foto do palco oficial da turnê "Nossa História"

A dupla Sandy e Junior compartilhou com os fãs as imagens oficiais do palco da turnê "Nossa História", que passará por algumas capitais do país em comemoração aos trinta anos dos dois irmãos juntos em carreira. A primeira apresentação será realizada no próximo dia 12, em Recife, e eles chegam em Fortaleza no dia 19 de julho.

"É sonho que fala, né?", escreveu Sandy em publicação no Instagram, que alcançou mais de 200 mil curtidas. Enquanto isso, Junior escreveu: "E o coração, fica como?", e os fãs comentaram ansiosos com os próximos shows.

Os irmãos se mostraram ansiosos para o início das apresentações Foto: reprodução/Instagram/Cesinha

Alguns famosos, amigos próximos da dupla, também se manifestaram na postagem. Fernanda Souza e Fernanda Gentil, por exemplo, ressaltaram a grandiosidade do palco e comemoraram.

Ao todo, a turnê "Nossa História" passará por 11 cidades, além de Recife: Salvador (13 de julho), Fortaleza (19 de julho), Brasília (20 de julho), Rio de Janeiro (dias 2 e 3 de agosto), Belo Horizonte (17 de agosto), São Paulo (24 e 25 de agosto), Curitiba (31 de agosto), Manaus (13 de setembro), Belém (14 de setembro), Porto Alegre (21 de setembro) e novamente em São Paulo (12 e 13 de outubro).