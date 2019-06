Sandy e Junior comemoram ensaios da banda para a nova turnê

Semanas antes de voltarem aos palcos como uma dupla, Sandy e Junior se pronunciaram sobre os ensaios para os shows da nova turnê "Nossa História", com 15 apresentações marcadas em todo o país. A cantora registrou o ensaio da banda na última quinta-feira (13) e comemorou o momento.

"Habemus banda! Faltam só 30 dias para a estreia no Recife, e o coração tá como? Só no turu-turu", escreveu em legenda no Instagram. Junior também se pronunciou sobre o momento na rede social. "Foto do primeiro ensaio com a banda. Reunir essa galera de novo está sendo incrível! Revivendo bons momentos e a ansiedade para os shows só aumenta!", disse.

Nos comentários, os fãs se mostraram ansiosos pela reunião em comemoração aos 30 anos da dupla. Guilherme Fonseca, Milton Guedes, Dudinha Lima, Erik Escobar, Mário Lima e Edu Tedesch são os nomes acompanharão os dois no palco.