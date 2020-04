Sandy e Júnior anunciam live beneficente no dia 21 de abril

Sandy e Júnior anunciaram que irão realizar uma live beneficente com músicas da ex-dupla no dia 21 de abril, às 20 horas, em um canal no Youtube. A informação foi divulgada pelos cantores na noite desta sexta-feira (17).



De acordo com Sandy, durante a transmissão os fãs irão acompanhar uma apresentação intimista, na casa dos irmãos. "Da nossa família pra sua, com muito amor e música pra ajudar o maior número de pessoas possível neste momento tão delicado", afirma a cantora na publicação.



A ação será realizada em parceria com uma loja de eletrodomésticos e tem o objetivo de arrecadar dinheiro para doações.