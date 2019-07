Sandy e Junior abrem parte de acervo da carreira em exposição inédita em Fortaleza

Com curadoria de figurinos icônicos, prêmios, instrumentos musicais, cartas de fãs e muitos itens de valor afetivo, Sandy e Junior compartilham 30 anos de história na música com uma exposição. De forma gratuita, a mostra acontece em shopping centers de todas as cidades por onde passa a turnê ‘Nossa História’. Na capital cearense, "Sandy e Junior Experience" será no RioMar Fortaleza (Piso L3), de 19 a 26 de julho, em versão pocket.



Neste ano tão especial para Sandy e Junior, em que completam 30 anos de história na música, os irmãos resolveram, de fato, celebrar. O público terá duas versões de exposição: ‘full’, com cerca de 200m² e momentos sensoriais, no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, e ‘pocket’, com 75m², nos demais estados dos shows.

Exposição sera montada dentro de shopping de Fortaleza Foto: Divulgação

“Ao revisitar toda nossa obra para conceber este show, foi inevitável abrir um ‘feixe de luz’ em nosso passado, mexer, literalmente, em caixas, arquivos, discografias, fotos, figurinos, prêmios, cartas de fãs”, explica Junior Lima. “E quanta memória afetiva veio à tona... Foi daí que surgiu nossa ideia de compartilhar com vocês um pouco mais da nossa história. São imagens, lembranças, e um pouco de tudo: infância, adolescência, a vida adulta”, completa Sandy.





Com concepção e produção de Sintonia Eventos e Contemporare, as exposições seguem o roteiro dos shows, começando pelas versões pocket, com realização de T-Cross Volkswagen, o carro oficial da turnê.

Serviço

Sandy e Junior Experience

Data: 19 a 26 de julho

Local: RioMar Fortaleza (Piso L3)

Entrada gratuita