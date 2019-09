Sandra Annenberg se emociona em último dia apresentando o Jornal Hoje

A jornalista Sandra Annenberg se despediu nesta sexta-feira (13) da bancada do Jornal Hoje para assumir a apresentação do Globo Repórter. Sandra recebeu Maju Coutinho, a nova âncora do telejornal.

Sandra também recebeu homenagem da equipe do JH com retrospectiva de momentos importantes da carreira.

Maju Coutinho e Sandra Annenberg no Jornal Hoje Manuela Ceragioli / TV Globo

"Só tenho a agradecer. Que você seja feliz como eu fui. Muito obrigada por tudo", desejo Sandra a Maju. A jornalista finalizou o jornal com a voz embargada.

César Tralli também aproveitou o dia para se despedir da colega na conversa durante o SP1. "Você sabe que eu já estou com saudade, né? Vai com Deus, tá? Vai firme lá para o Globo Repórter", desejou.

César Tralli se despede de Sandra Annenberg no comando do Jornal Hoje Reprodução / TV Globo

Maju só assume a apresentação no dia 30 de setembro. Enquanto isso, Marcio Gomes fica como âncora.