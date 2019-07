Sana, Deborah Colker e Selvagens à Procura de Lei estão entre os eventos em destaque dessa semana

A segunda semana das férias promete eventos culturais para diferentes públicos. Entre os destaques está o Sana, festival que reúne atrações para os amantes da cultura pop. Além disso, a coreógrafa Deborah Colker retorna à Fortaleza com o espetáculo "Nó", um marco na trajetória da artista carioca. A banda cearense Selvagens à Procura de Lei também promete emocionar os fãs no Teatro São José. Veja a programação:

Espetáculo "Nò"

Espetáculo "Nò"

Quarta (10), às 19h, no Teatro Dragão do Mar. Ingressos: $20 (inteira) | $10 (meia)

“Nò” entra em cartaz no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura durante o mês de Julho, trazendo o resultado da pesquisa que investigou as referências corporais, ritualísticas e mitológicas encontradas nas manifestações de culto das Umbandas e de um certo sincretismo (santo, orixá, caboclos).

Show Selvagens à Procura de Lei

Selvagens a Procura de Lei

Sexta (12), às 19h30, no Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299, Centro). Ingresso: de R$30 a R$60. (3105.1312).

A banda retorna à Fortaleza para um show acústico no Teatro São José, com um set especial dos grandes sucessos e algumas novidades do próximo disco.

Espetáculo "Nó", por Deborah Colker

Espetáculo "Nó", por Deborah Colker

Sábado (13), às 21h, e domingo (14), às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$37,50 a R$140. (3066.2000).

A bailarina e coreógrafa Deborah Colker volta a Fortaleza para apresentar o espetáculo "Nó", balé que é um marco na trajetória da artista carioca.

Sana Fest

Banda Back on Modify, atração do Sana Fest

De sexta (12) a domingo (14), no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Ingresso: de R$35 a R$150. (3195.0331).

O Sana é o maior evento de Cultura Pop e Geek do Norte/Nordeste do Brasil. Criado em 2001 por um grupo de amigos fãs de animação, games, quadrinhos e tecnologia, o Sana hoje é referência no Brasil quando falamos em eventos que congregam amantes de filmes, seriados, cosplays, animes, games e muita diversão.

Tributo ao Mamonas Assassinas

Espetáculo em homenagem aos Mamonas Assassinas Foto: Isanelle Nascimento

Sábado (13), a partir das 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$ 20 e R$ 40. (3101.2583).

A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos volta ao palco do Theatro José de Alencar para realização de mais um concerto que unirá música e solidariedade. Sob a batuta do maestro Leonardo Sidney, os alunos interpretarão alguns dos grandes sucessos de uma das bandas mais icônicas dos anos 90 "Mamonas Assassinas". Na ocasião a orquestra tocará sucessos de bandas que marcaram nossa história.

Espetáculo Malasombro

Espetáculo "Malasombro"

Sábado (13) e Domingo (14), às 20h, no Teatro Municipal São José (Rua Rufino Alencar, 299. Próximo ao Centro Cultural Dragão do Mar). Ingresso: R$ 30,00 (inteira) – R$ 15,00 (meia). Classificação: 12 anos.Vendas: bilheteria do teatro ou no site: www.sympla.com.br/grandescomedias. ( 98786.0688)

O humor se serve do terror na comédia "MALASOMBRO", onde o vampiro Vampeta enfrenta manifestantes black-blocks num embate satírico da complexa realidade do Brasil atual.