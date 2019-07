Sana chega ao último dia de programação

O último dia de programação do Sana 2019 acontece neste domingo (14). Desde sexta (12), o maior evento de cultura pop e geek do Nordeste movimenta o Centro de Eventos do Ceará, envolvendo a juventude aficcionada em games, séries, dentre outras manifestações do universo nerd. Neste ano, a organização contava com um público em torno de 50 mil pessoas para os três dias de festival.

Neste domingo, de 10 às 20h, o Sana traz alguns destaques na programação. O principal deles é o Desfile Cosplay (o "cosplay" é uma fantasia de personagem). Para o concurso, a produção preparou uma premiação em dinheiro aos primeiros colocados. No caso do primeiro lugar, o "Cosplay InSana", será concedido um troféu personalizado e uma viagem ao Universal Studios/Ilha da Aventura, em Orlando (EUA), para duas pessoas, com as despesas pagas pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB).

Além do desfile, outro destaque é o bate papo da dubladora Sylvia Salusti com o público, às 13h. Ela dá voz a personagens como Pérola (Steven Universo), Rapunzel (Enrolados), Jean Grey (X-Men série animada), entre outros.

Programação

- 13h (Bate papo com a dubladora Sylvia Salusti)

- 14h às 16h30 (Desfile Cosplay - Palco Art & Fest)

- 16h (Show MIC, com participação especial do Rapper Braga)

- 16h30 às 17h30 (Gincana com Yudi - Palco Art & Fest)

- 17h (Show 7 Minutoz)

- 17h30 (Kpop Cover - Palco Art & Fest)

- 18h30 (Show Back-On)

- 18h30 (SKF The Golden Chance - Palco Art & Fest)