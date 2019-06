Sana 2019 terá tributo ao cantor Andre Matos, que se apresentaria no evento

Os cantores Alírio Neto e Rodrigo Rossi, em parceria com o convidado especial Rafael Bittencourt, um dos fundadores do Angra, participarão de um tributo a Andre Matos durante o Sana 2019, na sexta-feira (12), dia em que o próprio Andre se apresentaria no evento. O artista faleceu no último dia 8, pegando todos de surpresa e deixando um grande hiato na música, em especial no heavy metal, estilo que o consagrou mundialmente.

Os participantes do tributo foram escolhidos de forma a prestar uma homenagem à altura de Andre Matos. Rafael Bittencourt, um dos fundadores e guitarrista da banda Angra, promete um grande show em homenagem ao amigo. Em recente entrevista, ele afirmou que Andre foi imprescindível para o sucesso e consagração da sua carreira e que o Brasil perdeu um talento insubstituível.

“Temos certeza que esse será um dos momentos ápices dessa edição do Sana, quando fãs prestarão homenagem ao grande Andre Matos junto com os artistas convidados. Não poderíamos deixar de enaltecer uma das maiores vozes do metal mundial, que estaria com a gente em mais uma edição esse ano”, reforça o diretor do Sana, Ricardo Busgaib.

Os interessados em adquirir seus ingressos para o festival e conferir essa e outras atrações de peso, inclusive internacionais, podem dirigir-se a um dos diversos pontos físicos de venda. São eles: Smart Eletron (Iguatemi, North Shopping Bezerra, North Shopping Jóquei, Antônio Sales), Reboot (Benfica e Aldeota), Gracom (Centro e Sul) e Mr. Fantasy (Galeria Pedro Jorge). Os ingressos online podem ser adquiridos na plataforma Sympla. Todos os detalhes sobre o evento estão no site do Sana www.portalsana.com.br e nas redes sociais do festival.