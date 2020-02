Sammy Lee posta a primeira foto de Jake, filho dela e de Pyong, do BBB 20

O filho de Pyong Lee, participante do BBB 20, e de Sammy Lee teve a primeira foto postada em redes sociais nesta terça-feira (18). Jake Lee nasceu neste domingo (16) e teve o clique postado na própria conta do Instagram, criada pelos pais ainda antes do nascimento. Até o momento, o pequeno já está com 511 mil seguidores.

Na foto postada nos stories, Sammy aparece cuidando de Jake, ainda na maca da maternidade, com a legenda "Minha mãe já tá pegando o jeito".

Horas após o parto, Sammy foi às redes sociais e atualizou os seguidores, afirmando que Jake é "cabeludo e saudável".

Confinado, Pyong Lee não sabe que seu filho nasceu, porém, tem alguma noção, já que deixou um vídeo pronto de apoio para quando a criança nascesse. Ele também mandou uma mensagem carinhosa à esposa e ao filho Jake no confessionário do BBB nesta segunda-feira (17).

Já na madrugada desta terça-feira (18), o hipnólogo contou para a colega de confinamento Rafa Kalimann que sonhou com o nascimento de Jake. "Sonhei com meu filho, recebendo meu filho da minha esposa", disse.

Os dois cogitaram a data de nascimento do bebê. Rafa aposta que Jake nasceu nesta terça (18), mas o hipnólogo acredita que Jake possa ter nascido antes. "Sabia que Deus ia te mostrar", falou Rafa.