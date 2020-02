Sammy Lee compartilha fotos de Jake e revela que o parto foi em pé

View this post on Instagram

Eu confiei um momento único a essas pessoas incríveis!! Eu optei por fazer tudo na maneira mais natural possível, então procurei pessoas que estavam alinhadas com o meu objetivo. Eles me ouviram, me respeitaram, me apoiaram, me incentivaram a não desistir e me sentir bem independente do resultado. No meio do caminho eu implorei por anestesia KKKKK E TUDO BEM TAMBÉM!! No final parei de tomar anestesia e senti tudo, acabei parindo em pé hahah foi LINDO! Obrigada meus amores ❤️