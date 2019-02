Sam Alves fala sobre trabalho como motorista nos EUA e novos planos na carreira

Em resposta às recentes publicações de que teria abandonado a música, o cantor cearense Sam Alves se manifestou em texto no Facebook para falar sobre a informação de que teria se tornado motorista do aplicativo Uber.

"É verdade que nas minhas horas vagas eu já fiz (e às vezes faço) corridas como motorista. Afinal, melhor do que ficar sem fazer nada em casa quando não estou no estúdio gravando, ensaiando, ou em alguma reunião", escreveu ele em uma parte do relato.

Vencedor da segunda temporada do reality The Voice, da Rede Globo, Sam anunciou pausa na carreira no fim do ano passado e tem estado em uma temporada nos Estados Unidos, onde vive ao lado do namorado, o modelo Leo Moreira.

Outra informação citada pelo cantor foi a de que ele estaria sem convites para shows. Segundo ele, a afirmativa não condiz com a realidade. "A agenda não está atualizada desde novembro 2017 porque em Dezembro foi quando voltei pros EUA após meu último show, e logo após anunciei a pausa. Mas não deixamos de receber convites pelo contato do site, e-mail, e pelo telefone toda semana".

O artista comentou que, mesmo com as pausas nas apresentações, as reuniões e projetos tem continuado com o objetivo de investir na música. Além disso, ele comenta que as conversas são de que shows no Brasil devem ser realizados neste ou no próximo ano. Veja a publicação: