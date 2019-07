Saiba quem é Pedro Capó, atração ao lado de Anitta na final da Copa América

O show de abertura da final da Copa América 2019, que antecedeu a vitória do Brasil sobre o Peru, no último domingo (7), revelou aos brasileiros um nome musical ainda pouco conhecido: Pedro Capó. Ao lado de Anitta, ele embalou a torcida no Maracanã, no Rio de Janeiro e milhares de telespectadores.

Após a apresentação, ele fez um relato emocionado nas redes sociais. "Na vida, muitas vezes nos dirão que não é possível, que não se pode, que já é muito tarde...não deixe! Tudo é possível sob o sol". Pedro também agradeceu à cantora brasileira pela parceria. "Obrigado, Anitta, por me receber na tua casa", disse referindo-se ao ter cantado no Brasil.

Pedro tem 38 anos e 12 de carreira FOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

Nascido em Porto Rico, Pedro tem 38 anos e tem 12 anos de carreira. O primeiro álbum, "Fuego y Amor", foi lançado em 2007. De lá pra cá já fez um dueto com Thalía, chamada "Estoy Enamorado". Também dividiu a canção "Almost Like Praying" com Jennifer Lopez, Gloria Estefan e Rita Moreno. Lançado em 2017, o single teve toda a arrecadação financeira revertida para os porto riquenhos atingidos pelo Furacão Maria.

Desde o ano passado, a carreira dele crescido rapidamente. Ele conquistou o Grammy Latino de Melhor Longa-Metragem por "Pedro Capó: En Letra de Otro", em 2018 e nesse ano emplacou a música "Calma" nas paradas latino americanas, parceria com Farruko. Para se ter ideia do sucesso, o clipe, lançado há 9 meses, tem 1,3 bilhão de visualizações no Youtube, mais do que o mais visto de Lady Gaga, "Bad Romance" (1 bilhão), apresentado em 2010.

Na vida pessoal, ele é casado há 20 anos com Jessica Rodríguez, com quem tem três filhos.