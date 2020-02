Saiba quando será o Carnaval em 2021

O Carnaval mal acabou e já deixou um gostinho de quero mais nos foliões. Para aqueles que planejam comemorar o feriado no ano que vem, a festa já tem data marcada. Em 2021, o Carnaval acontece durante os dias 13, 14, 15 e 16 de fevereiro.

Em 2020, Fortaleza distribuiu o ciclo carnavalesco em dez polos oficiais. Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões, Mercado São Sebastião, Largo dos Tremembés, Benfica, Mercado da Aerolândia, Mocinha, Praça Figueira de Melo, Horto Florestal Municipal Falconete Fialho e Domingos Olímpio receberam programação especial durante o Carnaval.

O último dia de festa em 2020 se encerrou com a apresentação do Bloco do Silva na última terça-feira (25) no Aterrinho da Praia de Iracema, que foi palco de atrações nacionais durante os cinco dias de festa. Nomes como Gilberto Gil, Lenine, Mart'nália e BaianaSystem estavam presentes na lineup.