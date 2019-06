Saiba o que encontrar na primeira exposição 'Noivos in Foco e todas as festas'

A primeira edição do "Noivos In Foco e todas as festas" reúne profissionais do ramo até quinta-feira (6) no Lullas's Plazzá. São mais de 70 expositores especializados em serviços para festas de casamento, aniversário e formatura. O evento ocorre das 16h às 22h.

São oferecidos serviços de buffet, cerimonial, decoração, fotografia, animação e outras opções. Também há degustação de doces, sorvetes e sobremesas.

Na abertura do evento, o Diário do Nordeste visitou o espaço e conta o que os frequentadores poderão encontrar na exposição. Confira:

Carrinhos gourmet

Entre os serviços oferecidos para animar as festas, os carrinhos gourmet ainda permanecem em alta. Entre as opções, estão as pipocas gourmets. São pelo menos oito sabores diferentes de pipoca para os convidados escolherem no momento da festa. Além disso, também há possibilidade de servir pizza, sorvetes, açaí, hambúrguer e drinks no mesmo formato.

Outra opção são os tabuleiros com docinhos preparados na hora. O convidado só precisa escolher a cobertura e o sabor.

Mesa de doces

Além dos tradicionais bem-casados e chocolates, há também modelos diferentes. Um dos destaques é são os cheesecakes servidos em pequenas porções. Pela apresentação dá para incluir a sobremesa na mesa de doces.

Outra opção são os minibolos, que também compõem as mesas de doces. Na apresentação, ele surge com o sabor de limão siciliano.

Preparação oriental

Antes da cerimônia, os noivos podem se preparar em estilo árabe ou tailandês para o matrimônio, seguindo os ritos próprios e vestidos a caráter. No evento, há duas opções de suítes, inclsuive, com a possibilidade de comemoração pré-nupcial, com a presença dos padrinhos e madrinhas.

Convites personalizados

Dos clássicos aos mais modernos, existem convites com corte a laser, com toques rústicos ou voltados para a moda do floral. Há também a opção de montar a própria história em quadrinhos para chamar os convidados.

Fotografia

Quando a festa acaba é importante manter o registro. Há opções de álbuns em couro original, como foi o do cantor Wesley Safadão, feito pelo fotógrafo Clécio Albuquerque, um dos expositores da feira.

Serviço

Exposição Noivos In Foco e todas as festas

Até quinta-feira (6), das 16h às 22h, no Lulla's Plazzá (Rua Atilano de Moura, 500, Patriolino Ribeiro). Ingresso: R$ 10. Contato: (85) 3242-1777