Saiba como será "Mestre do Sabor", novo programa da Globo que já estreia com 2ª temporada confirmada

O reality show "Mestre do Sabor" levará para a tela da Globo uma nova competição entre chefs de cozinha, a partir do dia 10 de outubro. O programa será exibido semanalmente, às quintas-feira, após a novela "A Dona do Pedaço".

Como já havia sido divulgado, o reality será apresentado pela chef Claude Troisgros e seu amigo inseperável Batista. Claude, que já é conhecido por comandar as atrações "Que Marravilha" e "The Taste Brasil", no GNT, revelou que a apresentação em si é o grande desafio dessa vez. "Eu sempre fui o cozinheiro. Agora estou apresentando, não estou mais de dólmã, então esse é um desafio para mim, claro".

No palco estarão também os chefs Leo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez, que assumirão o lugar de mestres. Na última segunda-feira (2), mais detalhes da competição foram revelados, em coletiva de imprensa nos estúdios da emissora. Entre eles, a confirmação da segunda temporada antes da primeira ir ao ar.

Confira cada uma das fases do programa:

Prato de entrada: chefs profissionais preparam pratos que serão apresentados aos três mestres. O trio avaliará individualmente se o candidato merece uma vaga no seu time. Caso mais de um mestre aprovar o candidato, é ele quem escolhe o time em que vai ingressar. Cada time terá 8 vagas.

Na pressão: a primeira etapa dessa fase, no formato time contra time, é o “Menu Confiança”. Os três times cozinham um menu completo. Dessa vez, cada mestre orienta seus cozinheiros e quem avalia e elege o melhor menu é o apresentador Claude Troisgros. O time que ganhar o voto de Claude está imune da segunda prova. Na segunda etapa, “Batalha dos Cucas”, os chefs cozinham individualmente e voltam a ser avaliados pelos mestres, que vão tirar dois participantes da disputa.

Duelos: aqui começa o “mata-mata”. A cada episódio, duplas são formadas, independente dos times e por escolha dos próprios cozinheiros, para a realização da prova. Dessa vez, os chefs disputam a preferência dos mestres. O melhor cozinheiro de cada duelo segue na competição.

Na balança: a fase tem duas rodadas de provas individuais. Na primeira, os chefs cozinham um prato e José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão elegem, cada um, seu preferido. Os chefs responsáveis pelos pratos eleitos são classificados para a semifinal. Os chefs restantes cozinham individualmente em mais uma rodada da prova. Os mestres, novamente, elegem os melhores pratos e colocam mais três chefs na semifinal.

Semifinal: também acontece em duas partes. Na primeira, os seis chefs nesta etapa cozinham seu melhor prato. Desta vez, Claude volta ao papel de avaliador. Ele degusta todos os pratos e coloca dois participantes na final. Em uma segunda rodada individual, os mestres assumem o posto de avaliadores e elegem outros dois competidores para seguir adiante. A fase termina com quatro finalistas.