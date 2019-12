Saiba como realizar rituais simples para atrair abundância, proteção e prosperidade em 2020

Nestas últimas semanas de dezembro, manipular elementos da natureza em rituais simples pode ser uma alternativa para potencializar a atração de energias positivas em 2020. A designer Bia Guedes é adepta as práticas de bruxaria na modernidade e ensina como realizar rituais para atrair abundância, saúde, proteção e prosperidade para iniciar um novo ciclo.

Sálvia branca

Para atrair purificação e proteção, Bia indica acender um bastão de sálvia branca no processo. "Passo em mim todinha, me banho todinha nessa fumaça e mentalizo que essa fumaça está retirando todas as energias ruins, todas as coisas ruins, os pensamentos ruins, tudo de ruim que aconteceu comigo nesse ano que está ficando para trás, me deixando pronta para receber coisas boas para o próximo ano", explica.

Sal grosso e alecrim

Após banhar-se com a fumaça da sálvia branca, a designer recomenda tomar banho de sal grosso misturado com alecrim na noite do dia 31 de dezembro. O sal grosso é um ingrediente utilizado para absorver energia, tanto boa quanto ruim. O alecrim é utilizado como erva de purificação e de proteção. "Na hora do banho, você passa aquele sal grosso misturado com alecrim no seu corpo, mentalizando que o sal está te purificando, está tirando as energias ruins, está deixando sua aura e seu corpo limpo de tudo que é ruim, livre de doenças e preparado novamente para receber boas energias nesse ano que vai vir", ensina.

A designer aconselha esperar alguns minutos antes de retirar a mistura de sal grosso e alecrim do corpo para que o ritual tenha mais êxito. Ela também afirma que esse processo de purificação e limpeza pode ser feito sempre que o praticante achar necessário. "Pode ser feito sempre que a pessoa sentir que precisa dar uma limpeza na aura e nas emoções, sempre que a pessoa se sentir carregada energeticamente de uma maneira negativa, ela pode fazer essa limpeza", indica.

Velas nas cores verde e laranja

No ritual para atrair abundância, saúde e prosperidade, Bia acende duas velas, uma na cor verde e outra na laranja. A escolha das tonalidades das velas não é por acaso, a verde traz vibrações relacionadas a saúde e prosperidade, enquanto a laranja é extremamente energizante, pois está vinculada à energia do sol. "Então, eu acendo essas duas velinhas e medito um pouquinho, cinco minutos que seja, e mentalizo coisas que eu quero para mim nesse próximo ano, nesse próximo ciclo", recomenda.

A designer aconselha mentalizar os desejos como se já estivesse vivenciando o pedido a ser realizado durante a meditação. "Quando você fala 'eu quero tal coisa', já está dizendo para o universo que você não tem. Você, quando mentalizar ou falar alto, você já fala ou mentaliza como se estivesse vivendo aquilo. Então (você deve falar) 'eu como mais saudável', 'eu parei de fumar', 'eu parei de consumir tantas coisas que eu não preciso', 'eu comprei meu carro novo', 'eu tenho imóvel novo', por exemplo", explica.

As velas devem ser queimadas até o final. Uma dica é que as velinhas de aniversário também podem ser usadas no ritual.

Mapa dos sonhos

Outra indicação de Bia para organizar os pensamentos sobre o que desejamos para 2020 é realizar o mapa dos sonhos. A técnica é simples e consiste em colocar no papel uma lista de pedidos para o ano novo que virá. "Quando a gente escreve no papel, existe a ideia de que já está manifestando, já está tirando de dentro de si, colocando para fora de alguma forma, comunicando o universo o que a gente deseja. O mapa dos sonhos pode ser considerado um ritual dependendo da intenção que você coloca naquilo, da energia que você coloca naquilo, de como você encara o processo de você fazer seu mapa dos sonhos", ressalta.

Para fazer o mapa dos sonhos, é preciso inserir nome completo e data de nascimento em uma folha de papel em branco. Depois desenhar setas a partir do nome. Na ponta de cada seta, escreva seus desejos para o ano de 2020 de forma bem detalhada, enquanto mentaliza o pedido. Pronto! Está feito o mapa dos sonhos. Ao finalizar o processo, a designer recomenda dobrá-lo e queimá-lo em uma vela branca e jogar as cinzas na frente da casa.