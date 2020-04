Saiba como praticar pilates em casa com utensílios domésticos

A prática do pilates é uma boa alternativa para quem deseja manter a saúde física e mental em dia. Durante o período de isolamento social, quem precisou aderir ao home office, tem passado muitas horas sentado. Por isso, alguns recursos como videoaulas e a utilização de instrumentos domésticos estão sendo essenciais para não cair no sedentarismo.



A fisioterapeuta Joira Bonfim é uma das que adotou essas medidas para o melhor funcionamento de suas aulas. Segundo ela, os pacientes estão conseguindo se adaptar bem às mudanças.

Por causa da, a saída que a profissional encontrou foi usar utensílios domésticos na prática do pilates. Cadeira, chão, sofá e cabo de vassoura podem ser usados como apoio. Como peso, ela indica livros e pacotes de alimentos, a exemplo do arroz. E, para auxiliar nos alongamentos, o ideal é usar um lençol ou uma toalha.Quem nunca praticou a modalidade não precisa esperar apassar para começar. Joira garante que não há contra indicações para estes casos. “O importante é não passar do seu limite, sempre respeitando apara não se machucar”, aconselha.Outros cuidados também precisam ser tomados para evitar, bem como: prestar atenção se o chão é escorregadio, não usar cadeiras de plástico, não pegar muito peso, ter cuidado ao fazer os movimentos e usar o sofá como apoio sempre que possível. A fisioterapeuta alerta ainda para o uso de roupas confortáveis e manter uma garrafa de água sempre por perto.O pilates se destaca porque trabalha a estrutura interna do corpo e ajuda a diminuir, além de contribuir com a concentração. Os alongamentos realizados ajudam a reduzir a tensão corporal e proporcionam conforto e alívio. Ajudam também a melhorar a circulação sanguínea.