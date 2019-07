Saiba como continuar vendo o número de curtidas no Instagram

O Instagram sacudiu a internet na semana passada ao ocultar a quantidade de curtidas em publicações no Brasil. Desde a última quarta-feira (17), apenas o dono do perfil sabe o número exato de likes em suas fotos ou vídeos.

A decisão dividiu opiniões. "Para mim é uma surpresa e isso vai mudar a vida de muita gente, mas a minha não. Para as digital influencers vai mudar muito porque elas vivem do número de curtida e de alcance. É doido isso", disse a cantora Solange Almeida. Já a influencer Gabriela Sales, conhecida com o perfil Rica de Marré, bradou contra a alteração. "O certo seria se a opção de tirar ou não os likes fosse facultativa. Aí sim, cada um faria da forma que melhor lhe convier. E não essa imposição de mudança drástica de uma ferramenta", publicou no Twitter.

No entanto, o que algumas pessoas não sabem é que a mudança só atinge o aplicativo - até o momento. Quem se conecta ao site do Instagram, pelo computador ou por algum navegador mobile, continua a ter o acesso ao número de curtidas de todos os usuários.