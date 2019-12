Safadão compartilha momentos ao lado da família em Orlando, nos EUA

Wesley Safadão e Thyane Dantas estão com os filhos em uma temporada curta pela Disney. A influencer foi a primeira a compartilhar os primeiros momentos das pequenas férias em Orlando, nos Estados Unidos. Nas imagens publicadas no Instagram, ao lado de Ysis, filha do casal, e Yhudy, filho de Wesley, Thyane visitou alguns dos parques e fez compras.

Junto da família, Wesley registrou o passeio pelo parque durante a terça-feira (10). Nos Stories, compartilhou a transformação de Ysis em princesa e as fotos tiradas em meio a diversão. Segundo o artista, o próximo show acontece nesta quinta-feira (12), em Mossoró, no Rio Grande do Norte.