Sabrina Sato exibe look ousado do Baile da Vogue 2020

O Baile da Vogue 2020 aconteceu na última sexta-feira (7) e reuniu grandes celebridades no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O tema abordado foi "Jardim das Delícias - uma noite de surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro", o que permitiu que os convidados soltassem a imaginação e surpreendessem nos looks.

A apresentadora Sabrina Sato foi uma das que estavam presentes que inovaram na fantasia. O figurino, feito com pedras e transparência, foi uma homenagem aos lustres do hotel, instalados em 1923. Os acessórios representavam os movimentos surrealismo e tropicalismo.

A noite contou ainda com outras famosas que chamaram atenção com os looks, como Deborah Secco, Isis Valverde e Bruna Linzmeyer.