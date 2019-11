Sabrina Sato e Duda Nagle fazem a primeira festinha de aniversário para a filha Zoe

Sabrina Sato e Duda Nagle comemoraram o primeiro ano da filha Zoe com uma festa em família. Foto: Reprodução/ Instagram

A pequena Zoe, filha de Sabrina Sato e do ator Duda Nagle, completou seu primeiro ano de vida nesta sexta-feira (29). Com isso, pai e mãe realizaram uma festinha de aniversário para a pequena em sua casa.



Parte da comemoração foi registrada por Duda. Na festa estavam presentes a mãe de Sabrina, Kika, e a mãe de Duda, Leda Nagle, além de alguns primos. "Aeeeeee!!!! Que alegria! 1 ano. Parabéns, Zoe. E que ano viu? Muito saúde e sorte. Vida longa à Zoe", publicou Nagle em sua rede social.



Sabrina também publicou uma série de fotos de Zoe com a família. "Um amor que não se explica. Viva a nossa Zoe", escreveu a mamãe.



Em outra publicação, Sabrina se derreteu ainda mais. "Filha , hoje é um dia muito especial para nossa família. Passei a noite inteira olhando para você ao meu lado dormindo e pensando em tudo o que passamos nesse um ano. Cada dia um aprendizado, uma novidade. O primeiro sorriso, a primeira gargalhada, o primeiro abraço, a primeira palavra", escreveu.



"Parabéns, meu amor! Deus nos abençoou com o maior presente da vida. Hoje, amanhã e sempre lutarei pela sua felicidade porque ver essa carinha linda sorrindo é a melhor coisa da vida. Te amo."