Sabrina Sato diz que está amando 'corpo de mãe'

Três meses após dar à luz, Sabrina Sato, 38, compareceu ao camarote Nº1 para acompanhar a primeira noite de desfiles da Sapucaí no Carnaval de 2019.

Em forma, Sabrina Sato afirmou que não fez dieta após a gravidez. "Fico com medo de diminuir a quantidade de leite porque ela nunca mamou sem ser no meu peito", disse sobre a filha Zoe, fruto do seu casamento com o ator Duda Nagle.

"Estou amando meu corpo de mãe, eu tinha músculo mas não tinha curvas. Olha meus peitos, era meu sonho ter um peitão desses", afirmou Sabrina Sato.

Enquanto Sabrina Sato visitava a Marquês de Sapucaí, a bebê ficou no hotel onde a apresentadora da Record está hospedada com familiares.

"Antes de vir, dei de mamar e tirei leite e coloquei na geladeira. O aparelho hoje em dia é maravilhoso. Massageia e tira. Em oito minutos você tira leite dos dois peitos", contou, detalhando a logística para conseguir comparecer ao camarote.

Sabrina Sato foi recebida pelo empresário José Victor Oliva, de quem recebeu de presente um bracelete da joalheria Tiffany & Co. "Sabrina é, sempre foi e sempre será musa desse camarote", afirmou o empresário.

Vestindo uma fantasia azul, Sabrina carregava o logo do camarote - obrigatório para a entrada no local - em um leque. E contou o motivo de tamanho planejamento para chegar ao local: "Eu gosto de Carnaval desde que nasci. Quando tinha três anos minha mãe teve que me tirar do hospital para me levar em um bloquinho. Ano passado saí daqui às 8h da manhã. Amo assistir todas as escolas e sei todos os sambas-enredo", contou.