Sabrina Sato desfila na Sapucaí usando fantasia com proteção: 'para não vazar leite'

Em seu primeiro desfile como rainha de bateria da escola de samba Vila Isabel após o nascimento da filha, Zoe, Sabrina Sato, usou uma fantasia com proteção nos seios para não vazar leite.

"A fantasia é assinada pelo Henrique Filho e tem toda uma proteção para não vazar leite, preparada para esse momento mãe", garantiu a rainha da Vila, que parou a concentração com a sua chegada e falou sobre sua expectativa para seu nono desfile no posto: "Muita ansiedade. A gente vai fazer um desfile lindo e maravilhoso".

A filha que está com três meses, ficou no hotel Copacabana Palace. “Dói muito ter que sair de casa e deixar ela lá. Mas minha mãe está me ajudando muito com tudo para eu estar aqui e desfilar. A energia que a Zoe me dá é muito grande. A energia dobra!", disse ela empolgada para entrar na avenida.