Sabrina Sato compartilha vídeos dos primeiros passos da filha Zoe

Em suas redes sociais, Sabrina Sato compartilhou nesta segunda-feira (2) os primeiros passos da filha Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle. No vídeo, Sabrina aparece agachada enquanto abre os braços para receber a pequena.

A apresentadora criou uma conta no Instagram para compartilhar excluisivamente o cotidiano da filha com 360 mil seguidores. Na última sexta-feira (29), a apresentadora homenageou a filha que completou o primeiro ano. "Parabéns, meu amor! Deus nos abençoou com o maior presente da vida. Hoje, amanhã e sempre lutarei pela sua felicidade porque ver essa carinha linda sorrindo é a melhor coisa da vida. Te amo Zoines", escreveu na legenda da foto.

Com novo programa se aproximando, a apresentadora disse que vai atrasar os planos de aumentar a família. "Agora não mais. Só quando a Zoe tiver uns quatro aninhos", disse durante a 22ª edição do Teleton, no SBT.