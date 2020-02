Sábado de pré-carnaval reúne público nos diversos polos da festa em Fortaleza

Já é o terceiro fim de semana de pré-carnaval em Fortaleza, mas a animação do público só aumenta. Na noite deste sábado (8), os diversos polos do Ciclo Carnavalesco, como Praça do Ferreira, Praia de Iracema e Benfica estiveram repletos de foliões aproveitando as festas.

Grupo compareceu ao pré-carnaval na Praça do Ferreira vestidos de caveiras mexicanas Luana Barros

Na Praça do Ferreira, por exemplo, a festa foi comandada pela tradição do bloco "Concentra Mas Não Sai". O grupo de amigos Eduardo de Souza, Nilda Moura, Diógenes Silva e Ivoneide Souza, que já acompanha o mesmo bloco há dez anos, compareceu com a fantasia de caveiras mexicanas. Dessa vez aproveitaram os adereços que o grupo já tinha de um aniversário de Eduardo, mas a cada sábado vêm com uma fantasia diferente.

"Sábado passado foi palhaço e na semana que vem será super herói. Fortaleza faz calor, mas a fantasia tem aberturas para refrescar no meio da folia. E aqui a gente gosta da música, além de ser um ambiente mais familiar. Sem aquela bagunça de outros locais", afirma Eduardo.

Recém-divorciada, Rita de Cássia resolveu brincar com a situação e foi para a festa vestida de noiva Luana Barros

E para encarar os problemas da vida, muitas vezes a melhor saíde é cair na brincadeira. Essa foi a solução de Rita de Cássia Chagas, de 58 anos, trajada como noiva. "Todo ano eu tenho uma criatividade. Mas esse ano fiz algo diferente e vim de noiva porque acabei de me divorciar. Ainda não estou atrás de um marido novo porque eu estou 'muito bem, obrigada'. Mas se aparecer... A gente que é mulher esforçada, estudiosa, a gente merece sempre algo à nossa altura", brinca.