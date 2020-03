Ryan Reynolds e Blake Lively doam R$ 4,95 mi para ajudar pessoas com coronavírus

Os atores Ryan Reynolds e Blake Lively decidiram doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá, devido à pandemia do novo coronavírus.

A informação sobre a doação foi publicada pelo próprio ator Ryan Reynolds em sua rede social. O canadense divulgou as instituições que receberão a quantia, sendo elas "Feeding America" e "Food Banks Canada", que cuidam da distribuição de comida para pessoas carentes e doentes.

Reynolds também fez um apelo para que seus seguidores "tomem conta de seus corpos e corações". "Deixem espaço para alegria. Liguem para alguém em isolamento que pode precisar da conexão", completou a mensagem.

Para descontrair, o astro de Hollywood deixou um número falso do celular do colega e amigo Hugh Jackman.

Os famosos estão usando suas influências e se manifestado para que as pessoas sigam os procedimentos que ajudam a evitar o contágio da Covid-19. Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot, Lady Gaga, Ariana Grande, entre outros nomes, usaram as redes sociais para divulgar a campanha a #StayinHome (fique em casa).

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.