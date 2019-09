Fãs do músico fluminense Rubel podem comemorar. No dia 31 de outubro, o cantor faz apresentação da turnê "Rubel, voz e violão" em Fortaleza. O show acontece no Theatro José de Alencar e, de acordo com as informações do evento divulgado na página do artista no Facebook, os ingressões serão disponibilizados para compra em breve.

A turnê trazida para a capital cearense une canções dos discos Pearl (2013) e Casas (2018).