Rota do Cariri irá contribuir para o fortalecimento dos pequenos negócios da região

A região do Cariri já é conhecida pelos seus atrativos naturais, pela riqueza de suas manifestações culturais, como os cordéis, xilogravuras, artesãos, grupos culturais, bem como a tradição do turismo religioso, com a devoção ao Padre Cícero ou a festa de Santo Antônio, em Barbalha. Buscando aproveitar alguns destes atrativos para contribuir para o desenvolvimento econômico da região, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), juntamente com o Sebrae/CE e a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), está trabalhando na estruturação de um roteiro turístico para o Cariri.

A Rota do Cariri, que deve ser lançada até dezembro, tem o objetivo de impulsionar o fluxo turístico da região, melhorando os pontos turísticos e vendendo o produto para operadoras. “Temos uma região muito rica, que encanta principalmente pelo artesanato. Nossa ideia é organizar o roteiro, melhorar alguns pontos turísticos e entregar o produto pronto para operadoras de turismo”, destaca o secretário do Turismo, Arialdo Pinho. A ideia da Setur é que a Rota do Cariri comece a ser divulgada no início do próximo ano na Holanda e França.

A região do Cariri recebe

anualmente 2,5 milhões de visitantes, a maioria em busca do turismo religioso. “O Cariri tem um potencial muito grande, especialmente em razão da sua cultura. Queremos aproveitar tudo que essa região tem a oferecer e permitir que o turismo, especialmente o turismo cultural, mude a vida e a economia dessas cidades”, completa Fabiano Piúba.

Para o superintendente do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, o novo roteiro também ajudará a fortalecer os pequenos negócios que integram a cadeia de negócios do turismo da região. “O Sebrae/CE já tem uma expertise na estruturação de roteiros turísticos no estado e sabe dos impactos gerados por este trabalho no fortalecimento dos pequenos negócios. No Cariri, não deve ser diferente, pois já temos um bom número de empreendedores ligados ao turismo, em especial nos segmentos de alimentação, hospedagem e também da economia criativa”.

Segundo Cartaxo, o desafio do Sebrae será ajudar estes empreendedores a se preparem adequadamente para atender a este possível aumento da demanda na região “Quando organizamos um produto turístico, temos que pensar na qualidade dos serviços e produtos que serão oferecidos. E a contribuição do Sebrae/CE será no sentido de ajudar os empreendedores a se preparar para o aumento do fluxo turístico e do nível de qualidade que estes turistas buscam em um destino”.

Roteiro

O novo roteiro turístico deverá incluir atrativos da região como o Horto, em Juazeiro do Norte, o Geopark Araripe, a Igreja do Rosário (Barbalha), o Engenho Tupinambá (Barbalha), o Seminário São José (Crato), a Fundação Casa Grande (Nova Olinda) e a loja de Espedito Seleiro (Nova Olinda), por exemplo.

Os últimos detalhes da Rota estão sendo fechados pela Setur, Secult e Sebrae/CE. Na última semana, os secretários do Turismo, Arialdo Pinho, e da Cultura, Fabiano Piúba, juntamente como o superintendente do Sebrae/CE, estiveram no Cariri visitando alguns destes atrativos para avaliar os pontos de melhoria a serem trabalhados até o lançamento da rota.