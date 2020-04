Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, teria retornado ao Brasil, diz jornal; advogado nega

Rose Miriam Di Matteo estaria deixando os Estados Unidos com o irmão dela, Gianfrancesco Di Matteo, e voltando para o Brasil. A informação foi publicada pelo jornal Extra desta segunda-feira, 6. Ainda de acordo com a publicação, o irmão da ex-companheira de Gugu Liberato está de mudança para São Paulo. A notícia foi divulgada por Gianfrancesco Di Matteo nas redes sociais.

No entanto, de acordo com o advogado de Rose Miriam, Nelson Wilians, a informação não é verdadeira ela não teria deixado os Estados Unidos. Segundo a assessoria, apenas o irmão da ex-mulher de Gugu teria retornado a solo brasileiro.

Há um mês, a defesa de Rose Miriam, que pede o reconhecimento de união estável com o apresentador, morto em novembro, enviou à Justiça bilhetes, cartas, áudios de Whatsapp e vídeos comprovando que Gugu e Rose tiveram uma união estável iniciada em 2000. Setenta e cinco fotos de Rose e Gugu constam no processo que está na 9ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo.

Ainda no início de março, a novela pela disputa da herança ganhou um novo capítulo. De acordo com reportagem da revista Veja, Rose assinou, em 2011, a escritura de um imóvel no qual ela foi qualificada como "solteira".