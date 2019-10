Ronaldo Fraga, Dudu Bertholini e Mário Queiroz participam de evento em Fortaleza

Grandes nomes da moda e do design no Brasil, como Dudu Bertholini, Adélia Borges, Mário Queiroz, Sylvia Demestresco e Ronaldo Fraga, estarão em Fortaleza de 30 de outubro a 13 de novembro, para workshops e palestras no Senac Reference. Para abrir a programação, no dia 29, às 20h, tem desfile da coleção cápsula Lili Fernandes online, aberto ao público. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas nas unidades do Senac Ceará.

No dia 30 de outubro, Dudu Bertholini ministra o workshop Styling: A Construção da Imagem de Moda, em um dia de imersão no universo do styling. Pela manhã, Dudu aplica o conteúdo teórico e à tarde a sala de aula vira um estúdio, onde os alunos têm a chance de criar seu próprio editorial de moda com fotógrafos, maquiadores, modelos, sob a coordenação de Dudu. Os participantes devem levar acervo para construção da imagem.

No Dia Nacional do Design, celebrado em 05 de novembro, acontece o workshop Design e Brasilidade, com a jornalista, gestora cultural e curadora Adélia Borges. Depois de um tempo com o olhar voltado apenas para o exterior, nas duas últimas décadas há uma “descoberta” da brasilidade como fator de diferenciação do design. O curso tem o objetivo de historiar os diferentes caminhos que vem sendo trilhados pelos profissionais.

As macrotendências do mundo da moda são o alvo do workshop Criação, Varejo e Marketing, com Mario Queiroz e Sylvia Demestresco. O doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP, tem forte atuação no mercado. Com sua marca, já participou da São Paulo Fashion Week e do Salão do Pret-à-Porter de Paris. Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP, com pós-doutorado em Semiótica no Instituto Universitário da França, em Paris, Sylvia já lecionou na Ecole Supérieure de Visual Merchandising, em Vevey, na Suíça, e na escola do luxo ISTEC, em Paris. Hoje, presta consultoria e ministra aulas em várias escolas, universidades nacionais e internacionais. A partir dos lançamentos de coleções internacionais, a dupla vai apontar as Macrotendências 2020/2021 no dia 6 de novembro. O workshop também passará pelo Crato, no dia 8 de novembro.

No dia 07 de novembro, acontecerá o workshop gratuito sobre Fotografia Gastronômica, com Henrique Ferrera, autor das imagens que compõem o livro Mixologia: o Universo do Bartender Cientista, da Editora Senac Ceará. O curso é de fotografia avançada, destinado a profissionais da área, exigindo câmeras com controles manuais.

Para quem não é da moda, ma deseja explorar suas potencialidades no assunto, acompanhados de um bom vinho, Ronaldo Fraga realiza no dia 12 de novembro a oficina "Quem jura que não desenha, mas ama vinho". O estilista também abre o Ciclo de Palestras, no dia 11 de novembro, falando sobre Moda Além da Roupa e fazendo uma relação entre com as artes da cena, a partir de suas experiências de criações nessa área.

A Dança e a Fotografia é o tema da professora, bailarina e coreógrafa Ana Mundim. A palestra, no dia 13 de novembro, aborda as relações da fotografia com a dança pensadas a partir da composição do movimento no espaço do processo de composição fotográfica, desde a sua captação até a produção de exposições.

No mesmo dia, acontece a Mesa-Redonda sobre o projeto Mulheres na Line – o universo feminino na cultura de DJ’s em Fortaleza e a pista de dança. Em pauta, o cenário crescente de DJ’s mulheres na cidade, com a participação das profissionais mais experientes e também em ascensão na cena musical de Fortaleza.

Programação

Desfile Lili Fernandes Store – Coleção Cápsula online

Data: 29 de outubro

Horário: 20h

Local: Espaço Varanda

Aberto ao público

Workshop Styling: A Construção da Imagem de Moda - Dudu Bertholini

Data: 30 de outubro

Horário: 9h às 17h

Local: Sala de aula multiuso - 2º andar

Vagas: 25

Investimento: 10X R$89,00 ou R$ 890,00 (cartão de crédito)

Workshop Design e Brasilidade – Adélia Borges

Data: 05 de novembro

Horário: 9h às 17h

Local: Auditório

Vagas: 40

Investimento: 10X R$ 25,00 ou R$ 250,00 (CC)

Workshop Criação, Varejo e Marketing – Mario Queiroz e Sylvia Demetresco

Data: 06 de novembro

Horário: 9h às 12h

Local: Auditório

Vagas: 100

Investimento: 10X 18,00 ou R$ 180,00

Workshop de Fotografia Gastronômica – Henrique Ferrera

Data: 07 de novembro

Horário: 8h às 17h

Local: Sala de aula multiuso - 2º andar

Vagas: 15

Gratuito

* O participante deve ter câmara fotográfica com controle manual, não pode ser com celular, pois o curso é de fotografia profissional avançada

Oficina “Quem Jura que não desenha, mas ama vinho – Ronaldo Fraga

Data: 12 de novembro

Horário: 18h30

Local: Restaurante Mayu – 4º andar

Vagas: 30

Investimento: 10X R$ 54,00 ou R$ 540,00

Ciclo de palestras

Dia 11 de novembro, às19h - Palestra Moda Além da roupa – Ronaldo Fraga

Dia 13 de novembro, às 19h - Palestra a Dança e a Fotografia – Ana Mundim

20h - Mesa redonda: Projeto Mulheres na line – o universo feminino na cultura de DJ’s em Fortaleza e a pista de dança

Local: Auditório

Investimento: 2X R$ 35,00 ou R$ 70,00

Vagas: 100 (por palestra)

Serviço

De 29 de outubro a 13 de novembro

Local: Senac Reference

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1301, Aldeota

Mais informações: 3270.5400 ou no site