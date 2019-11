Romana Novais diz que Alok bloqueou agenda de shows para se dedicar à paternidade

Romana Novais (27) se abriu para seus seguidores do Instagram neste domingo (17) e respondeu a algumas perguntas de fãs. No sétimo mês de gestação, a médica falou principalmente sobre a espera do bebê que terá com Alok (28) que se chamará Ravi.

"Estou positiva, me preparando para o melhor. E muito ansiosa para viver esse momento", escreveu ela em seus stories. Segundo a médica, Alok, que ainda tem nove apresentações neste mês, deixará o trabalho um pouco de lado para dar total assistência à esposa e filho.

"O Alok bloqueou a agenda dele durante um mês para se dedicar à paternidade ao meu lado", disse. Passado o mês de novembro, o cantor deve voltar aos palcos somente nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, para encerramento do ano.

Romana ainda disse que estava se preparando para ter um parto normal ou "cesárea que seja humano", com uma equipe de partos humanizados, e que está se alimentando bem, "ainda mais agora na gestação, penso ainda mais no que estou transferindo para ele".

"Obviamente que eu comi muitas vezes o que tive vontade. Mas estou fazendo acompanhamento com nutricionista especializada em gestação que me avalia sempre e me ajuda nessa questão", contou. Ela afirmou, ainda, que cortou açúcar da dieta para diminuir a quantidade de citocinas inflamatórias.

Um dos maiores problemas que teve durante a gestação, segundo ela, foi a inconsistencia de humor, que a deixava muito irritada. "Na época recorri a yoga", contou.