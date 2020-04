Rodrigo Teixeira, produtor de 'A Vida Invisível', participa de live sobre a produção de cinema

O projeto online Cine Diálogos Virtuais, do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza, recebe o produtor Rodrigo Teixeira nesta quarta-feira (8) para debate. A live será transmitida pelo canal da TV Unifor no Facebook e YouTube.

No bate-papo, os alunos do curso poderão enviar perguntas sobre o tema "As artes da produção de cinema". O produtor, que esteve à frente da produção do filme "A Vida Invisível", do diretor Karim Aïnouz, vai contar sobre a carreira.

Rodrigo também vai revelar aos espectadores os caminhos que devem ser seguidos para a realização de projetos audiovisuais de impacto, de forma a torná-los atrativos ao mercado.

Além de ter feito a produção do longa do cearense, o carioca também está por trás de importantes produtos, como "Ad Astra - Rumo às Estrelas" (2019), dirigido por James Gray; "Me Chame pelo Seu Nome" (2017), de Luca Guadagnino; "O Animal Cordial" (2017), de Gabriela Amaral Almeida; "Tim Maia" (2014), de Mauro Lima e outros.

O projeto

Cine Diálogos Virtuais foi criado em 2018 como forma de ampliar os conhecimentos dos alunos sobre as perspectivas cinematográficas e fazer o contato com realizados de produtos audiovisuais.

Esse intercâmbio de troca de experiências e ideias já recebeu cineastas como Eliane Caffé, Tyrell Spencer, Marília Rocha e Beth Formaggini.