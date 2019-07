Rodrigo Santoro chega a 15 anos de carreira no exterior e diz não focar fama: "Isso não sustenta"

Com 15 anos de carreira internacional, o ator Rodrigo Santoro, 43, afirma que o conceito de fama é relativo e que esse nunca foi o seu foco. "Isso [a fama] não tem controle e não sustenta. O que sustenta é o que é feito, o trabalho, a obra. O resto é consequência", afirmou ele em entrevista à revista GQ.



"A gente lida com as opiniões das pessoas. Você não pode trabalhar para agradar uma opinião que você nem sabe de onde veio. Se colocar o foco nisso, estou no escuro. Estou sempre conectado com as histórias", completa o ator, que volta aos Estados Unidos agora, após uma temporada no Rio de Janeiro.



De Petrópolis, no Rio, Santoro, que começou fazendo pequenos papéis em novelas da Globo, toca atualmente sete diferentes projetos. Entre eles está a gravação da série "Reprisal", da plataforma de streaming Hulu; a terceira temporada de Westworld, da HBO; e a série portuguesa "Solteira e Boa Rapariga" (RPT1).



No Brasil, Santoro está em cartaz nos cinemas com "Turma da Mônica - Laços". "Minhas escolhas estão conectadas sempre com algo que me estimule e garanta para mim uma experiência memorável. Eu me divirto, volto a ser criança, quebro meus preconceitos, minhas ideias", afirmou ele à publicação.