Roberto Justus e Ana Paula Siebert fazem chá revelação e divulgam nome do bebê

Roberto Justus e Ana Paula Siebert realizaram um chá revelação neste domingo (24) para descobrir o sexo do bebê que espera. Com a temática fundo do mar, o casal descobriu que vai ter uma menina e o nome será Vicky.

"Meu mundo sempre foi e sempre será cor de rosa. Já te amo tanto, que alegria sem fim", publicou Ana Paula nas redes sociais.

Já Justus comemorou ter acertado o palpite. Ainda no sábado (23), o apresentador publicou uma foto da modelo revelando um 'dom' de adivinhar o sexo dos bebês da família.

O apresentador já é pai de Rafaella, Fabiana, Ricardo e Luiza Justus.