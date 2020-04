Roberto Carlos planeja live com show para o próximo fim de semana

O cantor Roberto Carlos está planejando uma live com show a ser realizada no próximo fim de semana. A apresentação ainda não está confirmada pela equipe do rei, mas ele já demonstrou interesse em cantar ao vivo na internet.

Nesta quarta (15), Roberto Carlos vai analisar as possibilidades de como fazer a transmissão. Há preocupações com higiene e logística, para que não haja aglomerações e o cantor, que está no grupo de risco da Covid-19, se sinta seguro para se apresentar.

A princípio, a live deve acontecer no próximo fim de semana, já que no domingo (19) é aniversário do rei. Roberto Carlos vai completar 79 anos, e planeja comemorar a data se aproximando - mesmo que virtualmente - dos fãs.

Nos aniversários do cantor, é comum que fãs fiquem na porta do prédio onde ele mora, na Urca, no Rio de Janeiro. Até por isso, a live seria uma maneira de evitar esse tipo de aglomeração.

Se os pedidos de Roberto Carlos forem atendidos e a logística estiver alinhada, a live deve ser confirmada entre esta quarta (15) e quinta (16). Ainda não se tem previsão do dia, hora e nem a rede social em que a live deve ser vinculada.

O cantor seria mais um grande nome a na lista de artistas que estão transmitindo seus shows ao vivo pela internet durante a pandemia de coronavírus.

Sertanejos como Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Jorge & Mateus recentemente bateram recordes com suas apresentações no YouTube.