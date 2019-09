Roberto Carlos não gravará show especial de fim de ano

O cantor Roberto Carlos não irá gravar um show para seu tradicional especial de fim de ano na Rede Globo. A informação foi publicada pelo jornalista Ancelmo Gois, em coluna no jornal O Globo.

Segundo Gois, o especial deste ano reunirá imagens da turnê mundial do cantor, com gravações de shows nos Estados Unidos e Europa. Filmagens feitas no Brasil completam a programação.

Em 40 anos, essa é a terceira vez que o Rei não se apresenta no Rio de Janeiro, no especial de fim do ano. As outras foram em 1999, ano em que a esposa, Maria Rita, morreu, e 2011, quando o show foi em Jerusalém.