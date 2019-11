Roberto Carlos exibe gravação 3D de show em Jerusalém nos cinemas brasileiros

O cantor Roberto Carlos exibe seu primeiro show em 3D em sessões únicas nos dias 2, 6, 7 e 8 de dezembro em diversos cinemas brasileiros. O show foi gravado em Jerusalém e inclui passagens do cantor por locais históricos, como a Basílica do Santo Sepulcro. No dia 2, os fãs poderão acompanhar ainda, em tempo real, a chegada de Roberto e convidados ao evento de lançamento da produção cinematográfica, antes da exbição do filme.

Com direção de Jayme Monjardim e produção musical de Guto Graça Mello, o show foi gravado em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan´s Pool, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém.

A apresentação mobilizou cerca de 500 profissionais de várias partes do mundo durante dois meses de ensaios. Além de sua orquestra de 17 músicos, regida pelo maestro Eduardo Lages, Roberto Carlos foi acompanhado de mais 12 músicos israelenses nos instrumentos de cordas.

O show faz parte do projeto “Emoções Jerusalém” e traz a apresentação de clássicos do músico, como "Além do horizonte", "Como é grande o meu amor por você" e “Jesus Cristo". O cantor também traz as músicas "Detalhes" cantadas em quatro idiomas, português, espanhol, inglês e italiano, e “Jerusalém toda de ouro”, em hebraico.

Confira as exibições do filme nos cinemas de Fortaleza.

2/12

Shopping RioMar Papicu

Horário: 21h30

Shopping RioMar Kennedy

Horário: 21h30

North Shopping

Horário: 21h30

Shopping Parangaba

Horário: 21h30

Shopping Iguatemi

Horário: 21h30

Nos dias 6/12, 7/12 e 8/12

Shopping RioMar Papicu

Horário das sessões: 21h

Shopping RioMar Kennedy

Horário das sessões: 21h

North Shopping

Horário das sessões: 19h

North Shopping Jóquei

Horário das sessões: 21h

Shopping Parangaba

Horário das sessões: 17h e às 19h30

Shopping Iguatemi

Horário das sessões: 17h e às 19h30