Roberto Carlos é a terceira atração do projeto 'Em Casa' da Globo em especial de Dia das Mães

O projeto 'Em Casa', da TV Globo, chega na terceira edição com show de Roberto Carlos no próximo domingo (10), quando se comemora o Dia das Mães. A apresentação ao vivo começa às 15h e terá repertório composto por sucessos do Rei.

A primeira parte do show vai ser exibida ao vivo pela TV Globo e, em seguida, pelo Multishow e Globoplay. A plataforma de streaming vai estar aberta para não assinantes. O público também vai poder assistir pelos canais no Youtube do Multishow e de Roberto Carlos.

A programação especial para as mães começa às 13h30 no NHAC GNT pelo YouTube com receita ensinada pela youtuber de gastronomia Ju Ferraz. Além de programa especial com a participação do elenco do canal.

O projeto 'Em Casa' já recebeu Ivete Sangalo e Alok e, além de promover entretenimento durante a pandemia do novo coronavírus, arrecada doações para apoiar institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que trabalham para minimizar os impactos da quarentena.