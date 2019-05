Em visita ao Sistema Verdes Mares, a cantora Roberta Sá gravou o #ComVerso 18 sobre o tema ídolos. Além de revelar como se relaciona com artistas que a inspiraram, a cantora fala sobre a relação com os fãs, os astros do zodíaco, novidades da carreira e o que a faz sorrir. A artista percorre o país com a turnê "Giro", mais recente trabalho lançado em parceria com Gilberto Gil.