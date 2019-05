Robert Pattinson, da saga Crepúsculo, negocia papel de Batman nos cinemas

Na semana em que completou 33 anos de idade (13 de maio), o ator Robert Pattinson ("Crepúsculo", "Cosmópolis" ) vive a expectativa de assumir a identidade de Bruce Wayne/Batman nos cinemas.

Segundo a revista norte-americana Variety, o britânico segue com as negociações adiantadas para viver o personagem em "The Batman", próximo filme do Cavaleiro das Trevas que será dirigido por Matt Reeves ("Planeta dos Macacos: A Guerra"). A produção tem previsão de estreia para 25 de junho de 2021.

Por fora

Responsável pela produção, a Warner Bros. ainda não se posicionou sobre a informação. Ainda de acordo com a publicação especializada em cinema, Pattinson é o "favorito" do estúdio. Nos bastidores, entretanto, outro nome que circula para assumir o manto do Batman é Nicholas Hoult, ator conhecido por interpretar o Fera na nova franquia de X-Men.

Nicholas Hoult na disputa DIVULGAÇÃO

De certo para 2019, Pattinson segue no elenco do próximo filme de Christopher Nolan (diretor da trilogia " Cavaleiro das Trevas"), ainda sem nome, co-estrelado por John David Washington ("Infiltrado na Klan"), que deve ser lançado em 17 de julho de 2020.

O ator poderá ser visto também nas produções “High Life”, de Claire Denis; “The Lighthouse”, de Robert Eggers e “The King” para a Netflix.