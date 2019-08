Robert Downey Jr, o 'Homem de Ferro', lembra prisão por posse de maconha na Disney

Robert Downey Jr., 54, foi homenageado nesta sexta-feira (23) pela Disney durante cerimônia na D23 Expo, na Califórnia. O ator recebeu o título de "Disney Legend" ("Lenda da Disney", em tradução livre), e fez um discurso cheio de humor.

"Na primeira vez em que fui à Disney, fui transportado para outro lugar... minutos depois de ser preso", brincou. "Estou guardando essa vergonha há muito tempo. Quero me redimir com quem me prendeu por fumar maconha sem uma licença. Não que seja permitido fumar com uma licença".

Downey Jr. é lembrado especialmente por interpretar Tony Stark, o Homem de Ferro, por 11 anos nos filmes da Marvel, franquia que hoje pertence à Disney. Com "Vingadores: Ultimato", que estreou em abril, o ator se despediu do papel.

"Viver o Tony Stark ao longo desses anos, com essa ideia de que a tecnologia pode nos guiar para a iluminação ou para a destruição foi um grande presente", disse no discurso. "Eu vou continuar um fã do maior e mais inclusivo universo cinematográfico que já existiu".