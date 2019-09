Ringo Starr toca 'Yellow Submarine' com instrumentos infantis

O baterista Ringo Starr, 79, surpreendeu ao cantar e tocar um dos clássicos dos Beatles, "Yellow Submarine", apenas com instrumentos infantis durante participação no programa norte-americano de Jimmy Fallon.

Ringo esteve presente no estúdio para divulgar seu próximo álbum, "What's My Name", que será lançado já no dia 25 de outubro. A produção contará com uma das últimas faixas compostas por John Lennon, "Grow Old With Me", que será cantada por Ringo e terá Paul McCartney tocando baixo e cantando os vocais adicionais.

O novo CD chega dois anos após o último, "Give More Love", e será o 20º álbum de estúdio de Ringo.