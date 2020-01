Rihanna está namorando rapper A$AP Rocky, diz jornal

Rihanna já tem um novo namorado depois do fim do relacionamento de três anos com o bilionário saudita Hassan Jameel. A informação é do jornal britânico The Sun, que afirma que a cantora está com o rapper A$AP Rocky.

Os dois foram vistos recentemente em Nova York e, segundo uma fonte ouvida pelo tabloide, teriam ficado juntos em um hotel na cidade americana. "Mas Rihanna está relutante em colocar um rótulo no relacionamento, pois é logo após Hassan. Eles estão realmente gostando da companhia um do outro e levando as coisas de forma leve, pois ainda é cedo", disse a fonte ao jornal.

"É realmente casual entre eles, e ela não está pensando se há um futuro com Rocky. Ela é uma garota recém-solteira se divertindo", completou a fonte.

Rihanna foi fotografada sorrindo ao lado do artista no evento Yams Day Benefit, no sábado (18). Uma fonte disse na época: "Suas vidas eram muito diferentes e era difícil manter um relacionamento".

No mesmo evento, a cantora também foi vista curtindo com Drake, seu ex, o que gerou especulações sobre uma possível volta.

Prisão

Um tribunal de Estocolmo condenou em agosto de 2019 A$AP Rocky à prisão com suspensão condicional da pena por violência, após uma briga que ele protagonizou no fim de junho na capital sueca.

O artista e as duas pessoas de sua equipe também julgadas foram "declarados culpados de violência e condenados a uma pena com suspensão condicional", anunciou o tribunal de Estocolmo em seu veredicto.

"Agrediram a vítima com socos e chutes quando já estava no chão", completou o tribunal, que rejeitou a alegação de legítima defesa.

Nenhum dos três estava em uma "situação que autorizava a autodefesa", completa o veredicto. Os três terão que pagar em conjunto 12.500 coroas (mais de R$ 5.000) por danos e prejuízos à vítima.