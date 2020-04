Ricardo Bacelar e as filhas Sara e Maria lançam live nesta quinta-feira, às 17h

Do espaço de casa, o pianista Ricardo Bacelar tem criado ambiente para deixar a música fluir e se reinventar. Assim como outros artistas da música no Brasil, ele tem utilizado a internet como meio para levar a importância da arte e, além disso, alcançar seu público, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (23), por exemplo, a partir das 19h, o cearense se apresenta por meio de uma nova live no Instagram, ao vivo, junto das filhas Sara e Maria. Dessa vez, em uma versão mais descontraída da apresentação que já havia realizado no início das recomendações de isolamento social.

Enquanto a necessidade é de que todos permaneçam em casa, na busca por evitar a disseminação da doença causada pelo vírus, Ricardo revela que a intenção desse momento é trazer leveza e conscientização para os que o escutam. “Nós queremos fazer algo bem despojado no piano. Vamos tocar os três juntos e separados, além de que também vamos conversar sobre o isolamento, sobre as questões de higiene, sempre reforçando a importância de lavar as mãos e usar máscara nesse momento para conseguir achatar essa curva de infecção”, comenta.

Dentro da própria residência, o piano tem se tornado um fator de conexão com as filhas de 10 e 13 anos, respectivamente. “Nós estamos há mais de um mês sem sair de casa e estamos obedecendo as medidas para passar por tudo isso da melhor maneira possível”, diz. Segundo Ricardo, exatamente por isso, a energia a ser passada é a da convivência familiar, da qual eles mesmos têm usufruído nos últimos tempos.

As canções clássicas da Música Popular Brasileira, claro, não poderiam ser deixadas de lado para concluir o objetivo da live. Para Ricardo, a leveza da apresentação deve ficar clara no tom das canções, que vão desde as já exploradas por ele, como é o caso das composições de autoria própria, até aquelas preferidas pelas duas meninas.

“São coisas que gostamos de tocar, que nos divertem e são importantes para a música do nosso País. Como elas estudam música, já possuem também um repertório próprio”.

Novos meios

Se desde as primeiras restrições no Ceará a rotina do trabalho em casa se tornou constante para o artista, que também é advogado e produtor musical. Foi dentro desse espaço onde ele conseguiu perceber as transformações desse cenário. Acompanhando o surgimento das apresentações online, além de produzir e estudar a área na qual atua ao longo dos dias, ele afirma enxergar a importância da internet para unir os artistas ao público em meio a todas as dificuldades atuais.

“Se tornou uma tendência utilizá-la, como pudemos ver constantemente nas últimas semanas. Acredito que está sendo tudo muito bom para as pessoas, serve como um alento e a música acaba trazendo um relaxamento, uma diversão. Ela tem esse poder de transportar para outro lugar e ainda mexer com os sentimentos, nossas emoções mais profundas”, opina ele.

Antes da quarentena, ele conta ter iniciado o processo de produção do novo álbum de trabalho, sucessor de “Sebastiana”, lançado em 2018. Com a mudança repentina das atividades cotidianas, o processo tem sido construído aos poucos, levando em consideração o que é possível de resolver na própria residência.

Mesmo assim, faz questão de ressaltar como a plateia diante do palco é algo excepcional. “Existe uma limitação grande, óbvio. Tocar ao vivo sem a presença do público é diferente e desafiador. Mesmo assim, as lives têm se mostrado como um meio eficaz e que veio para ficar”, pontua.

Com a família

Com todos esses fatores na balança, Ricardo faz questão de ressaltar a importância da live junto das duas filhas. O fato de Sara e Maria estarem inclusas nas ações diárias realizadas pelos pais, ele explica, tem tornado o convívio familiar ainda mais intenso e significativo.

Quase como um legado do pai, o amor pela música não poderia passar despercebido para as crianças. “Elas são estudantes de música desde pequenas, começaram muito jovens. Sabem tocar piano e a Maria também toca violão. São muito apegadas com a arte. Dentro do nosso isolamento, a interação nossa, entre pais e filhas, tem sido muito forte. O dia a dia tem sido de descoberta e aprendizado. Nós organizamos tarefas, cuidamos da casa. É uma dinâmica muito importante para nossa família”, revela com orgulho, sem esquecer que este é um momento de dificuldade.

Exatamente por isso, o pianista também faz coro às vozes sobre a importância de cuidar de si e do próximo. “Acredito que o isolamento social é uma ferramenta muito importante agora, apesar dos problemas relacionados à economia. Quando se tem uma curva muito alta, se traz muitos problemas para a saúde pública e aos hospitais. Então é importante que se siga essas recomendações, até que tudo isso passe”.

Nesse meio tempo, até que a normalização seja possível, ele faz questão de se propor como agente da beleza musical nos meios disponíveis. “A música traz muito benefício e força a todos que possam estar nesse estresse e tristeza”, finaliza.

Serviço

Live com Ricardo Bacelar

Quinta-feira (23), às 17h, em transmissão pelo Instagram @ricardo_bacelar. Gratuito.