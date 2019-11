Revista 'Com Estilo' lança quarta edição com show de Pabllo Vittar e Luísa Sonza

O Festival Cores traz a Fortaleza as cantoras Pabllo Vittar e Luísa Sonza para o lançamento da 4ª edição da Revista Com Estilo. O evento acontece neste sábado (30), na Praça Verde do Dragão do Mar.

A Revista Com Estilo é um projeto anual, com linguagem e conteúdos focados no universo jovem e da internet. O periódico busca trazer diversidade de ritmos e gêneros musicais, garantindo a inclusão, respeito e incentivando a cultura do não preconceito.

A revista, que já teve como capa as artistas Anitta, Thaynara Og e Bianca Andrade (Boca Rosa), traz Luísa Sonza como capa da sua quarta edição. Além de conteúdos direcionados à moda e beleza, a Com Estilo indica segmentos que estão fazendo sucesso na cidade, mostrando locais que o público jovem da capital cearense já conhece ou precisa conhecer.

Além das cantoras do sucesso "Garupa", artistas locais também se apresentam no evento. Entre as atrações confirmadas, está Camila Marieta, Bianca Dellafancy, Escarião e os djs BDR, Italo Bergman e Ph Archibald, Humberto e José Cavalcanti.

Serviço

Sábado (30), às 21h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: de R$55 a R$250. Vendas no site e Ticket Shop (Shopping Iguatemi e RioMar Kennedy), Loja Elabore Aldeota, Louise Lingerie e Loja Ferrovia (RioMar Fortaleza) . (3488.8600)