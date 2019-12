Reviravolta em 'Amor de Mãe': Sandro não é Domênico, filho biológico de Lurdes

Um dos grandes mistérios da novela "Amor de Mãe" vai ser desvendado nos próximos capítulos da trama. Lurdes, interpretada por Regina Casé, descobrirá que Sandro, personagem de Humberto Carrão, não é Domênico. Decepcionada, a babá retorna à busca pelo filho, vendido com dois anos de idade.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal "O Globo", o rapaz é, na realidade, filho de Raul e Vitória, interpretados pelos atores Murilo Benício e Taís Araújo, respectivamente.

De acordo com a publicação, Vitória ficou grávida quando jovem e entregou a criança para Kátia, personagem de Vera Holtz. A viagem de intercâmbio para a França não aconteceu e a advogada continuou morando no Brasil durante a gestação. Por fim, foi enganada por Kátia, que alegou a venda do menino para um casal de australianos.

A descoberta acontece quando Vitória contrata Sandro para ser seu motorista. Ela fica em choque ao ouvir dele o nome de Kátia, a mulher que o criou, e inicia uma investigação. Ao fazer um exame de DNA, confirma que ele é mesmo seu filho biológico.

Lurdes não demora a descobrir que Sandro não é Domênico, mas mantém contato com o rapaz e deixa claro que ainda o considera parte da família. "Você sabe que esse aqui não vai deixar de ser meu filho nunca, né?", comentará a personagem.

O capítulo previsto para ir ao ar no dia 4 de janeiro.