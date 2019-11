Réveillon em Canoa Quebrada terá show de Olodum

A praia de Canoa Quebrada, localizada no município de Aracati, prepara o réveillon de 2020 com shows gratuitos. Na programação, as bandas Olodum, da Bahia, e Soul Nativa, além de queima de fogos e apresentação da banda Salve Simpatia, no calçadão de Majorlândia.

A apresentação faz parte da programação cultural da Prefeitura de Aracati, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.

“O réveillon de Canoa Quebrada já é tradicional, o povo alegre e festivo garante a receptividade dos turistas, os bares e restaurantes são famosos pela alta gastronomia, esperamos turistas de todas os lugares do país para se juntar a nossa festa”, ressalta o prefeito.



Serviço:



Reveillon de Canoa Quebrada

Olodum e Soul Nativa. Em Marjolândia, Salva Simpatia.

Entrada: Gratuita