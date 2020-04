Resultado preliminar de Festival Dendicasa contempla total de 400 projetos da cultura cearense

O resultado preliminar do ‘I Edital Festival Cultura Dendicasa: Arte de Casa Para o Mundo’ foi divulgado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará na segunda-feira (20). No total, de acordo com a pasta, 400 projetos foram selecionados com um valor individual de R$ 2.500,00, representando um investimento de cerca de R$ 1 milhão no setor.

Um dos objetivos do projeto, segundo informa o edital, é garantir a visibilidade da cultura cearense, o incremento na economia da cultura e, além disso, oferecer alternativas culturais em meio à pandemia mundial do novo coronavírus.

De todo o Ceará, os três projetos “Aboios, prosas e memórias”, de autoria de Dona Dina, mestre da cultura e vaqueira de Canindé, o “Audiovisual Indígena: Os Kariris de Umari”, do Crato, e o “Sentar e Sentir: microuniverso de afetos virtuais”, de Fortaleza, foram os que obtiveram a melhor pontuação na classificação geral.

Ainda segundo a Secretaria da Cultura, o maior número de inscrições foi feito pela área da Música, com um total de 41%, seguida pelo Audiovisual com (8%), Dança (6%), Teatro (6%), Literatura (5%) e Cultura Popular (5%), além das outras linguagens.

Logo depois da publicação do resultado, os proponentes podem entrar com recurso em até dois dias corridos, a partir da segunda (20). A justificativa deve ser encaminhada ao e-mail do Cultura Dendicasa. O formulário do recurso pode ser encontrado no site da Secretaria. Confira o resultado preliminar no link.